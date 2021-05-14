Selahattin Demirtaş "Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128'dir. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de mafya düzeni olduğunu dile getirdi ve buna karşı yüksek sesle erken seçim talep edilmesi çağrısında bulundu.

Demirtaş'ı Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

'DEVLETİ KOMPLE ÇALDILAR'

"Merhabalar, nasılsınız? Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3-5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar? Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir. Yolsuzluk demek devletten bir miktar çalmaktır. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Merak etmeyin, el ele vereceğiz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Örgütlenin ve umutlu olun. Kazanacağız, içiniz rahat olsun. Selamlar, sevgiler."