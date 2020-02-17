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Demirtaş’ın Erdoğan ve Davutoğlu’na ‘hakaret’ davasında duruşma ertelendi

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Demirtaş’ın Erdoğan ve Davutoğlu’na ‘hakaret’ davasında duruşma ertelendi
Demirtaş’ın Erdoğan ve Davutoğlu’na ‘hakaret’ davasında duruşma ertelendi

Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Başka suçtan tutuklu yargılanan sanık Demirtaş duruşmaya katılmadı.

Reddi hakim talebi reddedildi

Bir önceki celse arasında reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatlarının bu talebi reddedildi. Hakim, talebi değerlendiren Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, mahkemenin dosyada karar çıkmaması sebebiyle talebin kabul edilmeyeceğine dair kararını okudu. Sanık Demirtaş’ın 17 Şubat 2020 tarihinde duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu dilekçesi de okunarak dosyaya eklendi.

Sanık avukatları, Demirtaş’ın cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaların Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştiğini belirterek bu duruşmanın da birleştirilmesi gerektiği talebinde bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları ise “Birleştirme talebinin reddine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak esas dava dosyası ve bu dosya ile birleşen tüm dosyaların iddianamelerinin, birleştirme kararlarının onaylı suretinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşmada hazır bulunma talebi değerlendirilecek

Mahkeme, sanığın sonraki duruşmada hazır bulunma talebini celse arasında değerlendireceğine hükmetti.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş’ın Rusya ziyaretinin ardından, Aralık 2015’te Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı, sözlerinin Erdoğan’ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş’ın,  ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor.

HDP’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi’ne konulmuştu.

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