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Deniz Naki'ye Türkiye'de futbol yasağı

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Deniz Naki'ye Türkiye'de futbol yasağı
Amedsporlu futbolcu Deniz Naki‘ye "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle TFF tarafından 3.5 yıl maçlardan men cezası verildi. Bu ceza Naki’nin Türkiye’deki futbol hayatının bitmesi anlamına geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'yi "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin TL para cezalarına çarptırdı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ayrıca, Naki'nin üç yılı aşan ceza aldığı için "sürekli hak mahrumiyeti cezasına" da çarptırıldığı belirtildi. Bu durumda Naki'nin bir daha Türkiye'de futbol oynaması mümkün olmayacak.

Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giydikten sonra St. Pauli ve Paderborn ekiplerinde profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren ve bir süre Gençlerbirliği'nde oynadıktan sonra Amedspor'a transfer olan Naki, 7 Ocak 2018'de Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Düren yakınlarında aracıyla otobanda seyir hâlindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Almanya doğumlu Naki, bu olayın ardından "yoğun güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı almıştı. Naki'nin avukatı Stephan Kuhn, geçen Cumartesi günü Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, ailesinin ve çevresinin kararı doğrultusunda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile olan sözleşmesini bitireceğini ve Almanya'da kalacağını söylemişti.

Eleştirel görüşleriyle tanınıyor

Türkiye'de AKP hükümetine karşı eleştirel görüşleriyle tanınan Naki, Twitter ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türk askerlerinin Güneydoğu‘daki operasyonlarını eleştirmişti. Türkiye’deki bir mahkeme PKK lehinde "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Naki'yi 2017 yılında 18 ay hapis cezasına çarptırmış, ancak Naki'nin daha önce bir suça karışmamış olduğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasını ertelemişti.

Naki hafta sonunda da Türkiye'nin Afrin operasyonunun Köln'de protesto edilmesinin planlandığı bir etkinliğe katılım çağrısında bulunan bir videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

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