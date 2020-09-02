  • BIST 1.088
  • Altın 465,159
  • Dolar 7,3665
  • Euro 8,7327
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek vizyonunu anlattı, destek istedi

»
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman ve otel çalışanları ile görüştü, vizyonunu anlattı ve destek istedi.
Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek vizyonunu anlattı, destek istedi

Seçim Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada her türlü oyuna rağmen, yoluna devam ettiğini ifade ederek, adaylık gerekçelerini anlattı ve uzun bir bekleyişin ardından bir tercih meselesi ile değil bir görev sorumluluğu bilinciyle aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Ülkede müthiş bir dağınıklık olduğunu dile getiren Denktaş, belirsizliğin zaten var olduğunu, bunun üstüne bir de hükümetin kararsızlıkları çıkınca bu dağınıklığın daha da arttığını belirtti.

Denktaş: “ Yapmamız gereken şey, seçimleri atlatır atlatmaz var olan dağınıklığı yeniden toparlamak” dedi.

Pandeminin başlangıcında var olan dayanışma ruhunun hükümet tarafından ortadan kaldırdığını  ve yeniden insanların bir birine düşürüldüğünü dile getiren Denktaş,  seçimlerin ardından geniş bir fikir birliği  yaratarak, Türkiye ile birlikte yeniden hedef belirlemek gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs ile yarım asrı aşkın bir süre müzakere edildiğini, iki toplumlu, iki kesimli federasyonun , biri Annan Planı’nda, diğeri Crans Montana’da iki kez Rumlar tarafından reddedildiğini  ifade eden Denktaş şöyle konuştu:

“Bunun artık görüşülecek bir yerinin kalmadığını da ortaya koyarak yeni bir yol oluşturabilir miyiz? Madem ki şimdi eski normalden, yeni normale geçiş süreci yaşıyoruz, eski normalin, anomalilerini de bir kenara bırakıp yeni bir yol deneyebilir miyiz?  Bunun uğraşı içerisine girmek durumundayız. Siyasi çözüm bulamıyorsak bile, kapıların açılışında olduğu gibi gerekirse tek taraflı adımlar atarak, hayatın normalleşmesini sağlayabilecek olan da bizleriz.”

30 yıldır siyasette olduğunu ve bunun 14 yılının bakanlıklarda geçtiğini anımsatan Denktaş, bunca yıl kapısından içeri giren kimsenin rozetini sormadığını, bugün her kesimden takdir almasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

İstediğinin sadece bir oy desteği değil, aynı zamanda bir düşünceye destek de olduğunu belirten Denktaş: “Aksi takdirde burada yaşayan insanlar olarak etkimizi kaybettiğimiz gün, var olan yetkimizi de kaybedeceğiz. Yetkimizi kaybettiğimiz gün, buradaki varlığımızı da sona erdirmedin düğmesine basmış olacağız. Böyle bir neslin temsilcisi olmayalım. Kendimize inanarak, kendimize güvenerek bu siyaseten tanınmamış devletin ve çok da iyi yönetmediğimiz devletin aslında siyasal eşitliğimizin bir simgesi olduğunun farkına vararak, birine karşı değil kendimiz için devletimize de sahip çıkalım. Eğer çıkmazsak bilin ki, bir sonraki jenerasyona bırakacak bir şeyimiz kalmayacak” dedi.

Konuşmasında Yüksek Mahkeme hâkim sayının artırılmasına yönelik olarak yapılacak Anayasa referandumu konusunda da “Evet” için telkinde bulunan Denktaş,  adaletin geç çalışmasından hep şikâyetçi olunduğunu, mekanizmayı hızlandırmak için ortada bir fırsat olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Kalkınma ve Doğu Akdeniz için seçimi kazanmalıyız01 Eylül 2020 Salı 11:39
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi01 Eylül 2020 Salı 10:17
  • ‘ Açılım gelişme için önemli’31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:03
  • Başbakan Tatar: Kapalı Maraş'ın kademeli açılması, DAÜ gibi hem KKTC hem Gazimağusa'ya büyük değer katacaktır31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:30
  • Siyasi partilerin adayları için son gün31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29
  • 'Örtülü ödenek sanatçı ve sporculara'31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:45
  • Denktaş Karpaz'da ziyaretler gerçekleştirdi31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:28
  • Gezici son anketini açıkladı...31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
  • Erhürman Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti30 Ağustos 2020 Pazar 13:00
  • Akıncı: “Bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalı”29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti