Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek vizyonunu anlattı, destek istedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman ve otel çalışanları ile görüştü, vizyonunu anlattı ve destek istedi.

Seçim Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada her türlü oyuna rağmen, yoluna devam ettiğini ifade ederek, adaylık gerekçelerini anlattı ve uzun bir bekleyişin ardından bir tercih meselesi ile değil bir görev sorumluluğu bilinciyle aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Ülkede müthiş bir dağınıklık olduğunu dile getiren Denktaş, belirsizliğin zaten var olduğunu, bunun üstüne bir de hükümetin kararsızlıkları çıkınca bu dağınıklığın daha da arttığını belirtti.

Denktaş: “ Yapmamız gereken şey, seçimleri atlatır atlatmaz var olan dağınıklığı yeniden toparlamak” dedi.

Pandeminin başlangıcında var olan dayanışma ruhunun hükümet tarafından ortadan kaldırdığını ve yeniden insanların bir birine düşürüldüğünü dile getiren Denktaş, seçimlerin ardından geniş bir fikir birliği yaratarak, Türkiye ile birlikte yeniden hedef belirlemek gerektiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs ile yarım asrı aşkın bir süre müzakere edildiğini, iki toplumlu, iki kesimli federasyonun , biri Annan Planı’nda, diğeri Crans Montana’da iki kez Rumlar tarafından reddedildiğini ifade eden Denktaş şöyle konuştu:

“Bunun artık görüşülecek bir yerinin kalmadığını da ortaya koyarak yeni bir yol oluşturabilir miyiz? Madem ki şimdi eski normalden, yeni normale geçiş süreci yaşıyoruz, eski normalin, anomalilerini de bir kenara bırakıp yeni bir yol deneyebilir miyiz? Bunun uğraşı içerisine girmek durumundayız. Siyasi çözüm bulamıyorsak bile, kapıların açılışında olduğu gibi gerekirse tek taraflı adımlar atarak, hayatın normalleşmesini sağlayabilecek olan da bizleriz.”

30 yıldır siyasette olduğunu ve bunun 14 yılının bakanlıklarda geçtiğini anımsatan Denktaş, bunca yıl kapısından içeri giren kimsenin rozetini sormadığını, bugün her kesimden takdir almasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

İstediğinin sadece bir oy desteği değil, aynı zamanda bir düşünceye destek de olduğunu belirten Denktaş: “Aksi takdirde burada yaşayan insanlar olarak etkimizi kaybettiğimiz gün, var olan yetkimizi de kaybedeceğiz. Yetkimizi kaybettiğimiz gün, buradaki varlığımızı da sona erdirmedin düğmesine basmış olacağız. Böyle bir neslin temsilcisi olmayalım. Kendimize inanarak, kendimize güvenerek bu siyaseten tanınmamış devletin ve çok da iyi yönetmediğimiz devletin aslında siyasal eşitliğimizin bir simgesi olduğunun farkına vararak, birine karşı değil kendimiz için devletimize de sahip çıkalım. Eğer çıkmazsak bilin ki, bir sonraki jenerasyona bırakacak bir şeyimiz kalmayacak” dedi.

Konuşmasında Yüksek Mahkeme hâkim sayının artırılmasına yönelik olarak yapılacak Anayasa referandumu konusunda da “Evet” için telkinde bulunan Denktaş, adaletin geç çalışmasından hep şikâyetçi olunduğunu, mekanizmayı hızlandırmak için ortada bir fırsat olduğunu söyledi.