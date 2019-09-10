Denktaş sağın ortak Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ve hatta sonrasında da kuzey Kıbrıs’ta siyaset yeninden şekillenmeye aday.

Dünkü kalabalık gündem içerisinde akşam saatlerinde Serdar Denktaş’ın istifa haberi ortaya çıktı.

3 ay sonra yapılacak DP kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Denktaş, daha da ileri gitti de o makama aday olmak isteyenlerin önünü açmak için de DP Genel başkanlığından istifa etti.

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Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri süreci işlerken yelpazenin sağ tarafındaki aday arayışı sürmeye devam ediyor.

İşte yılların tecrübeli siyasetçisi Denktaş bu durumu çok iyi okudu…

Bir süredir UBP’deki HP ve Kudret Özersay rahatsızlığı artık UBP dışından da hissedilmeye başlandı. Denktaş bunu herkesten iyi okuyor.

Ve buna göre de hamlelerini oynamaya başladı.

Şimdi kafalarda çeşitli sorular sorulmaya başlandı.

Serdar Denktaş UBP ile DP’nin ortak bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra DP kendisini kapatıp UBP’ye katılır mı?

UBP, zaten rahatsızlık duyduğu HP ile nikâhı bozar mı?

UBP ise YDP destekli tek başına UBP azınlık hükümeti kurup baskın bir seçime gider mi?

Seçim sonunda DP zaten UBP’nin içerisine katılmış ve HP’de silinmiş olmaz mı?

Tüm bu hamlelerin sonunda Cumhurbaşkanlığı makamına “ Milli DAVA” adamı Denktaş getirilirken…

Hükümette ise UBP veya UBP ile YDP koalisyon hükümeti şeklinde dönüşür mü?

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Önümüzdeki aylarda siyaseten baş döndürücü gelişmeler yaşanacak.

Siyasal partiler kurultaylarını yapacak.

CTP’nin kurultayı var. Muhtemelen kurultaydan sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak Tufan Erhürman açıklanacak. Anketlerde hayli iddialı bir durumu da var.

YDP’nin kurultayı var, muhtemelen kurultayda veya hemen sonrasında Erhan Arıklı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacak. YDp hızla yükselmeye devam ediyor.

Ve DP’nin kurultayı... Serdar Denktaş aday değil…

DP bir karar verecek belki de “milli dava” süreci başlatılacak liderleri Cumhurbaşkanlığı’na ortak aday olarak yürürken partileri de UBP’ye dahil olacak.

TDP’de ise derin bir sessizlik mevcut.

Oysa bu bir kaç ay yeniden toparlanmak beklenilen değişimi yapmak için biçilmiş kaftan. Şimdi olmaz ise zaten ortada da bir şey de kalmayacak bu gidişle..

Siyaset iki büyük partili bir de küçük bir partili yapıya evirilecek…

Sağda UBP, Solda CTP ve garabinaların partisi YDP.