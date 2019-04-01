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Dipkarpaz’da vahim zarar ve ciddi darp suçuna 6 ay hapis cezası

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Dipkarpaz’da vahim zarar ve ciddi darp suçuna 6 ay hapis cezası
Dipkarpaz’da vahim zarar ve ciddi darp suçuna 6 ay hapis cezası

6 Temmuz 2017 tarihinde Dipkarpaz’da vahim zarar ve ciddi darp suçu ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edilen Dipkarpaz sakini D. Z ( 25 ) 6 ay hapislikle cezalandırıldı.

Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Nüvit Gazi başkanlığında, kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan ağır ceza mahkemesi Sanık D.Z’ i işlemiş olduğu suçlardan 6 ay hapse gönderdi. Oy birliği ile alınan kararı başkan Nüvit Gazi okudu.

Başlangıçta 4 sanıklı olan dosyanın diğer 3 sanığı hakkında ciddi darp suçu ile ilgili başka dosya tanzim edildiği cihetle bu dosyadan çıkarıldığını belirten Gazi, sanığın aleyhine getirilen vahim zarar ve ciddi darp suçlarını kabul ettiğini belirtti. Vahim zarar suçlarının son zamanlarda artış gösterdiği önümüze gelen davalarda gözlemlenmektedir diyen Gazi kamu menfaati bakımından sanığa verilecek cezanın hapislik cezası olmasına oy birliğiyle karar verdiklerini belirtti. Netice olarak sanığı itham olduğu birinci davadan 6 ay, ikinci davadan da 3 ay hapis cezası verdiklerini açıklayan Gazi cezaların birlikte çekileceğini belirtti. (MHA)

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