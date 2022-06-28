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Doğu Akdeniz Doğa Koleji orta okul mezuniyeti gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Doğa Koleji 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı ortaokul mezuniyet töreni dün saat 19:00’da Doğa Koleji’nde düzenlenen tören ile gerçekleşti.
Doğu Akdeniz Doğa Koleji orta okul mezuniyeti gerçekleştirdi

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, okul müdürü Beran Tanseloğlu yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bugün burada öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyoruz. Okulumuz adına siz velilere emeklerinizden dolayı teşekkür etmek isterim.”

Daha sonra, mezun olup dereceye girmiş öğrencilere diplomaları ile birlikte plaketleri ve tüm öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Diplomalarını alan öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar

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