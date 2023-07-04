  • BIST 6.017,76
  • Altın 1615.538
  • Dolar 26.0382
  • Euro 28.4336
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Doğu Akdeniz'de yeni süreç... Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

»
T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyuruldu.
Doğu Akdeniz'de yeni süreç... Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyuruldu.

Açıklamada "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:31
  • Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz29 Haziran 2023 Perşembe 17:54
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsveç'te Kur'an yakma eylemine tepki: Kabul etmek mümkün değil29 Haziran 2023 Perşembe 11:05
  • Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem29 Haziran 2023 Perşembe 10:40
  • Türkiye-İsveç toplantısı 6 Temmuz’da düzenlenecek28 Haziran 2023 Çarşamba 19:10
  • Erdoğan: Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız28 Haziran 2023 Çarşamba 10:29
  • Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü26 Haziran 2023 Pazartesi 08:10
  • TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı24 Haziran 2023 Cumartesi 19:33
  • Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü24 Haziran 2023 Cumartesi 13:10
  • Erdoğan 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı22 Haziran 2023 Perşembe 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti