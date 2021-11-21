Dolar 12 TL'yi Geçebilir!

Piyasalar açısından geçen hafta yine ‘adrenalini’ yüksek bir hafta oldu. Merkez Bankası’nın merakla beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından 100 baz puanlık indirim kararı geldi. Böylece politika faizi yüzde 15 seviyesine indi. Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana aldığı her karar piyasaları ters köşe yapmıştı.

Merkez’in faiz indirimi kararı sonrasında dolar, 11 TL sınırını da aşarken, 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 20.44’e, Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 436 puana çıktı.

Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre gelinen bu noktada “Buradan dolar alınır mı?”, “Dolarda yükseliş sürer mi?” soruları artmış durumda. Mevcut durumda kurlardaki artışın önüne geçebilmek için kullanılabilecek faiz silahı boşa çıkmış durumda. Dolayısıyla kurlarda kısa vadede aşağı yönlü bir hareket zor gözüküyor.

11.37 SEVİYESİNE DİKKAT

Dolar/TL paritesi için son yükselişte 10.65 TL seviyesi ciddi bir direnç noktası görevi görüyordu. Ancak parite bu noktanın üzerine çıktı. Teknik anlamda yükselişi tetikleyen en önemli etken bu seviyenin kırılması.

Şu an için en kritik direnç noktası 11.37 TL seviyesinde. Zira bu seviye 6 Mayıs 2020 tarihinden beri paritede yükselişleri sınırlandıran trend çizgisinin direnç noktası. Teknik anlamda bu trendin direnç noktasında aşağı yönlü bir geri çekilme beklenebilir. 11.37’den geri çekilme olursa ilk aşamada 10.67 TL seviyesine kadar bir düşüş yaşanabilir.

12.20 SEVİYELERİNE DOĞRU YÜKSELİŞ RİSKİ VAR

Bu seviyenin altında ise 10.29 TL seviyesi destek görevi görebilir. 11.37 TL seviyesinin aşılması durumunda ise kademeli de olsa 12.20 TL seviyelerine doğru bir yükseliş riski var.