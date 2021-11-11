  • BIST 1.641,360
  • Altın 593,54
  • Dolar 9,9549
  • Euro 11,4295
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Dolar, 9.94'ü gördü

» »
Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL rekor tazeledi.
Dolar, 9.94'ü gördü

Döviz kurları güne yatay açılış yaparken, Dolar/TL rekor tazeledi.

Dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla hız kazanan dolar 9,87 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemişti. Dolar, bugün de güne 9,87'den başlamasının ardından 9.94'e yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de güne 11,34'den başlarken, dün akşam saatlerinde 11,40'a kadar yüksdöveldikten sonra günü 11,30 seviyesinden kapatmıştı.

doviz-031.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsada yeni rekor: BIST 100 endeksi 1.599,94’ü gördü08 Kasım 2021 Pazartesi 16:25
  • Günün ilk saatlerinde 9,85 ile rekor kıran dolar/TL kuru 9,57’ye geriledi25 Ekim 2021 Pazartesi 21:27
  • 50 Kuruş Basmanın Maliyeti 66 Kuruşa Çıktı!25 Ekim 2021 Pazartesi 13:17
  • Türk Lirası’nın en zorlu sınavı24 Ekim 2021 Pazar 16:19
  • Dövizin yükselişi durmuyor... $:9,62 STG:13,3022 Ekim 2021 Cuma 14:39
  • Unicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme22 Ekim 2021 Cuma 10:42
  • Dolar/TL 9,60'ın üzerini gördü22 Ekim 2021 Cuma 10:39
  • Dolar/TL 9,50'nin üzerinde22 Ekim 2021 Cuma 08:31
  • Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü21 Ekim 2021 Perşembe 14:12
  • Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı neden önemli?19 Ekim 2021 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti