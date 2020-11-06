Dolar, euro ve altın yeni tarihi zirvesini gördü!

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından dolar/TL 8,53 TL'den, euro/TL 10,13 TL'den, sterlin/TL 11,22 TL'den işlem görüyor. Gram altın 535 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin 15.591 dolardan, gümüş ise 7,05 TL seviyesinde.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu belirterek, bundan sonraki tablonun, "endişe verici" şekilde vaka artışının yaşandığı yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına alma çabalarının başarısına bağlı olacağını söyledi.

Türkiye'de piyasaların da yakından takip ettiği FED kararının ardından piyasalar yükselişini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından dolar/TL 8,53 TL'den, euro/TL 10,13 TL'den, sterlin/TL 11,22 TL'den işlem görüyor. Gram altın 535 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin 15.591 dolardan, gümüş ise 7,05 TL seviyesinde.

Onsu 1.953 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 530/535, çeyrek altın 860/879, Cumhuriyet altını ise 3.442/3.579 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ABD’de sandıklardan Joe Biden’ın ismi çıkmaya devam ettikçe başkanlık şansı giderek azalan Başkan Donald Trump seçimlerin “çalındığını” iddia etti. Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden Nevada ve Arizona’daki liderliğini korumayı başarırsa başkan olacak. Pennsylvania ve Georgia’da ise fark son derece azalmış durumda.

ABD seçimleri analistlere göre Türkiye açısından diğer ülkelere göre daha fazla risk oluşturma ihtimali de barındırıyor.

TL’YE YÖNELİM YOK

Reuters’ta yer alan habere göre; TCMB’nin likidite adımlarıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 8 baz puan artışla %14.07 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019’dan beri en yüksek orana çıktı.

Buna karşın hem lokal, hem de yabancı yatırımcıların TL ve TL cinsi varlıklara herhangi bir belirgin yönelimi görülmüyor.

Lokal yatırımcılar TL’nin getirisini yeterli görmediklerinden döviz ve altın cinsi mevduatlarını bu yıl 27.4 milyar dolar artırmış durumda. Son 2 haftada artışlar belirginleşiyor.

Yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerinde satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor. Yılbaşından beri çıkış 5.8 milyar dolar oldu. Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. DİBS’de bu yıl yabancı çıkışı 7.6 milyar dolara ulaşmış durumda.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün gevşek para politikasını değiştirmedi ve yayılan koronavirüs salgını ve belirsizliğini koruyan başkanlık seçimleri nedeniyle ivme kaybeden ABD ekonomik toparlanmasını sürdürmek için elinden geleni yapacağı taahhüdünü verdi. Fed piyasada bir değişiklik getirmedi.

SEÇİM FİYATLAMARI ARDINDAN GÖZLER YENİDEN TCMB’YE ÇEVRİLİR

Piyasalarda ABD seçimlerinin ardından odak noktasının Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım’da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı olması bekleniyor.

Bankacılar %14.75’e doğru hızla ilerleyen sıkılaştırma adımlarının TL’de daha fazla değer kayıplarının önüne geçtiği konusunda hemfikirler. Ancak piyasalar TCMB’den daha net adımlar görmek de istiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün döviz kurunda beklentinin çok üstünde bir dalgalanma yaşanmadığını, dolara müdahalenin de henüz düşünülmediğini söyledi.

Albayrak, dövizi faiz üzerinden baskılamanın mümkün olduğunu ancak faizi yükseltmenin üretimi düşüreceği ve istihdamda azalma yaratacağı endişesiyle bu yönteme başvurmadıklarını belirtti.