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Dolar, Euro ve Sterlin FED öncesi rekor tazeledi

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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,66 seviyelerine ulaşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 16,53 ile zirveyi gördü.
Dolar, Euro ve Sterlin FED öncesi rekor tazeledi

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,66 seviyelerine ulaşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 16,53 ile zirveyi gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde rekor tazelesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,7 artışla 14,6412 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,8 değer kazanarak 16,5051'den, sterlin/TL yüzde 2 primle 19,4179'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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