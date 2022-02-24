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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde

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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesinin ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam etti.
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesinin ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam etti.

Dolar son iki aydır yapılan müdahaleler sonucu 14 lira bandını aşmazken bugün 14.50 Türk Lirası eşiğine kadar yaklaştı. 

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