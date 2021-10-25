Dolar yeni haftanın açılışında 9,84'ü gördü

Baş döndüren bir haftayı geride bırakan yurt içi piyasayı kritik bir hafta daha bekliyor.

Baş döndüren bir haftayı geride bırakan yurt içi piyasayı kritik bir hafta daha bekliyor. Gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunda olacak. Hafta içinde politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın enflasyona ve para politikalarına dair vereceği mesajlar özellikle TL’nin seyri açısından önemli. Toplantı perşembe günü Ankara'da fiziki olarak yapılacak.

Ancak perşembe günkü toplantıdan önce, ajandaya 'riskli' olarak işaretlenen yeni bir gündem maddesi daha eklendi: 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi.

ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'ten on büyükelçi ortak bir bildiri yayımlayarak Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada; Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, henüz elçiliklere bu konuda iletilen resmi bir mesaj olmadığını söyleyerek, kararın pazartesi günkü Kabine toplantısında alınabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları dış basında da yankı bulurken, gözler TL cinsi varlıklara olası etkisine çevrildi. Erdoğan’ın talimatının ve bundan sonra dış ilişkilerin seyri açısından nasıl bir süreç yaşanacağı yakından takip edilecek.

Bazı ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ve dış ilişkilerde tansiyonun yükselmesinin Türk lirasına daha fazla zarar verme riski taşıdığı görüşünde. "İstenmeyen adam" gündemine ilişkin haber akışı yakından izlenecek.