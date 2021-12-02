  • BIST 1.878,79
  • Altın 761.48805
  • Dolar 13.4411
  • Euro 15.2477
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Dolar/TL TCMB'nin müdahalesi ile dalgalandı

» »
13,95 seviyesine ulaşarak rekor kıran dolar/TL, TCMB'nin doğrudan döviz müdahalesi açıklaması sonrasında 12,50 seviyesinin altını görüp yeniden 13'ün üzerine tırmandı.
Dolar/TL TCMB'nin müdahalesi ile dalgalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklamasının ardından 13,95 seviyesine ulaşarak rekor kıran dolar/TL, TCMB'nin doğrudan döviz müdahalesi açıklaması sonrasında 12,50 seviyesinin altını görüp yeniden 13'ün üzerine tırmandı.

Dolar/TL Salı akşamı hızlı bir yükselişle 13,95’e kadar tırmanarak rekor tazeledikten sonra TCMB'nin doğrudan Döviz müdahalesi ile 12,50'nin altını görüp yeniden 13 seviyesinin üzerine tırmandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi 509 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 civarında seyrediyor. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafta başından bu yana yüzde 0,4 düşüş kaydederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 6 baz puan civarında geriledi.

Hedge fonlar uzun dolar pozisyonlarını art arda dördüncü haftada da azalttı. Böylece Nisan'daki çıkışlardan sonra hedge fonların dolar pozisyonlarındaki en uzun çıkış serisi gerçekleşmiş oldu.

Emtia Vadeli İşlemler Takas Komisyonu’nun (CFTC) verilerine göre, hedge fonlar Ekim ayı sonundan beri uzun dolar pozisyonlarını üçte bir oranında düşürdüler. Yeni koronavirüs varyantının Fed’in faiz artırım takvimini erteleyebileceğine dair endişelerle fonların uzun dolar pozisyonlarını daha da azaltabileceği düşünülüyor.

kur-002.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüşecek25 Kasım 2021 Perşembe 14:11
  • Yeni faiz oranları 1 Aralık'ta yürürlükte olacak25 Kasım 2021 Perşembe 13:14
  • Hükümet ekonomik önlem paketi açıkladı24 Kasım 2021 Çarşamba 20:55
  • Garanti’nin BBVA’ya maliyeti TL’deki değer kaybıyla birlikte azaldı24 Kasım 2021 Çarşamba 16:09
  • Döviz kurlarında son durum24 Kasım 2021 Çarşamba 12:52
  • Türk Lirası'nın kara günü: Dolar 13.50'yi, Euro 15.20'yi gördü!23 Kasım 2021 Salı 16:08
  • Dolar/TL 13'ü de aştı, Sterlin 17 TL!23 Kasım 2021 Salı 16:03
  • Türk Lirası, dolar ve euro karşısında "eridi"23 Kasım 2021 Salı 15:24
  • Sterlin'den yeni rekor.. 1 STG ,16 TL'ye dayandı23 Kasım 2021 Salı 10:34
  • TL eriyor; dolar, 11,30 TL'yi aştı18 Kasım 2021 Perşembe 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti