Dolar/TL TCMB'nin müdahalesi ile dalgalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklamasının ardından 13,95 seviyesine ulaşarak rekor kıran dolar/TL, TCMB'nin doğrudan döviz müdahalesi açıklaması sonrasında 12,50 seviyesinin altını görüp yeniden 13'ün üzerine tırmandı.

Dolar/TL Salı akşamı hızlı bir yükselişle 13,95’e kadar tırmanarak rekor tazeledikten sonra TCMB'nin doğrudan Döviz müdahalesi ile 12,50'nin altını görüp yeniden 13 seviyesinin üzerine tırmandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi 509 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 civarında seyrediyor. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafta başından bu yana yüzde 0,4 düşüş kaydederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 6 baz puan civarında geriledi.

Hedge fonlar uzun dolar pozisyonlarını art arda dördüncü haftada da azalttı. Böylece Nisan'daki çıkışlardan sonra hedge fonların dolar pozisyonlarındaki en uzun çıkış serisi gerçekleşmiş oldu.

Emtia Vadeli İşlemler Takas Komisyonu’nun (CFTC) verilerine göre, hedge fonlar Ekim ayı sonundan beri uzun dolar pozisyonlarını üçte bir oranında düşürdüler. Yeni koronavirüs varyantının Fed’in faiz artırım takvimini erteleyebileceğine dair endişelerle fonların uzun dolar pozisyonlarını daha da azaltabileceği düşünülüyor.