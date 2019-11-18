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Döviz güne nasıl başladı?

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Sterlin Brexit gelişmeleriyle dolar karşısında yükseldi
Döviz güne nasıl başladı?

Sterlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 12 Aralık seçimini kazanması durumunda Muhafazakar Parti adaylarının Brexit anlaşması lehine oy kullanacağını taahhüt ettiğini söylemesinin ardından G – 10 paralarının tamamı karşısında değer kazandı.

Johnson, Brexit'in yol açtığı hasara karşılık vergi indirimleri sunarak Pazartesi günü iş dünyası liderlerini yanına çekmeye çalışacak.

İki haftanın zirvesine tırmanan sterlin/dolar paritesi 1.2932'yi görmesinin ardından yüzde 0.2 yükselişle 1.2925 seviyesinden işlem gördü.

Asya'da bulunan bir trader makro fonlar tarafında sterlin talebinin Tokyo'daki açılıştan beri kararlı olduğunu belirtti.

Diğer G – 10 paralarının çoğu ABD – Çin ticaret cephesindeki gelişmeleri beklerken dolar karşısında dar bantlarda işlem görüyor. Müzakereciler, Cumartesi günü tarafların ilk aşama anlaşmaya yönelik kaygılarına yönelik yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi.

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