Döviz güne nasıl başladı?

Sterlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 12 Aralık seçimini kazanması durumunda Muhafazakar Parti adaylarının Brexit anlaşması lehine oy kullanacağını taahhüt ettiğini söylemesinin ardından G – 10 paralarının tamamı karşısında değer kazandı.
Johnson, Brexit'in yol açtığı hasara karşılık vergi indirimleri sunarak Pazartesi günü iş dünyası liderlerini yanına çekmeye çalışacak.
İki haftanın zirvesine tırmanan sterlin/dolar paritesi 1.2932'yi görmesinin ardından yüzde 0.2 yükselişle 1.2925 seviyesinden işlem gördü.
Asya'da bulunan bir trader makro fonlar tarafında sterlin talebinin Tokyo'daki açılıştan beri kararlı olduğunu belirtti.
Diğer G – 10 paralarının çoğu ABD – Çin ticaret cephesindeki gelişmeleri beklerken dolar karşısında dar bantlarda işlem görüyor. Müzakereciler, Cumartesi günü tarafların ilk aşama anlaşmaya yönelik kaygılarına yönelik yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi.
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