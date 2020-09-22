  • BIST 1.087
  • Altın 470,189
  • Dolar 7,6187
  • Euro 8,9578
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1485 test 4 pozitif vaka

Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)

» »
Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)
Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)

Yeni haftanın ilk işlem gününde 7,6375'i görerek tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL, 7,63 seviyelerinde güne başladı. 

Bugün Dolar/TL kuru 7,62 seviyelerinde güne başladı. 

Euro ise aynı dakikarlarda 8,98 lira seviyelerinde.

Sterlın ise 9,76 lira seviyelerinde yer alıyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışı izleniyor.

"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ''

Fed, Başkan Powell'ın 22 Eylül'de Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Powell, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • (19 Eylül Cumartesi) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları19 Eylül 2020 Cumartesi 09:07
  • Euro 9, Sterlin 10 TL... Dövizde yükseliş devam ediyor....18 Eylül 2020 Cuma 17:55
  • Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi!18 Eylül 2020 Cuma 09:51
  • FED’in Yeni Politikaları Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkileyecek?18 Eylül 2020 Cuma 09:36
  • 18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları18 Eylül 2020 Cuma 09:20
  • Dolar/TL 7,55'i aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?17 Eylül 2020 Perşembe 16:17
  • Dolar yeniden rekor kırdı! Tarihi bir seviyeye ulaştı!17 Eylül 2020 Perşembe 10:18
  • Gram, Tam, Yarım, Cumhuriyet, Ve Çeyrek Altın Fiyatları17 Eylül 2020 Perşembe 09:08
  • 16 Eylül 2020 Döviz Kurları16 Eylül 2020 Çarşamba 09:14
  • (15 Eylül 2020 Salı) Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ?15 Eylül 2020 Salı 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti