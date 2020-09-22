Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)

Yeni haftanın ilk işlem gününde 7,6375'i görerek tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL, 7,63 seviyelerinde güne başladı.
Bugün Dolar/TL kuru 7,62 seviyelerinde güne başladı.
Euro ise aynı dakikarlarda 8,98 lira seviyelerinde.
Sterlın ise 9,76 lira seviyelerinde yer alıyor.
Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışı izleniyor.
"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ''
Fed, Başkan Powell'ın 22 Eylül'de Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.
Powell, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
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