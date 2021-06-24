Döviz Kurları 24 Haziran 2021 güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,3380 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6670 lira, euronun satış fiyatı ise 10,3280 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,3380 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6670 lira, euronun satış fiyatı ise 10,3280 lira olmuştu.
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