Döviz kurları güne sert yükselişle başladı

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.

ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti.

TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı. Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27 TL'den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 465 seviyesini test ediyor.

Analistler, kurdaki fiyatlamada odak noktasının küresel tahvil piyasasından yurt içinde para politikasında yaşanacak olası bir değişime kaydığına dikkat çekiyor.

TCMB, Eski Başkan Ağbal döneminde sıkı para politikasına geçerek 875 bp faiz artırmış ve 8.58'lere yükselen kur, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş öncesi 6.90'a kadar inmişti. Ağbal, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikasının devam edeceğini belirtiyordu.

Dolar:8.26

Euro:9.76

Sterlin:11.44

Gram Altın:453

Yeni Başkan Kavcıoğlu sonrası faiz indirimlerinin beklenenden erken başlama ihtimali fiyatlanırken, Kavcıoğlu Bloomberg'e verdiği yazılı röportajda “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” dedi.

Kavcıoğlu yazılı röportajında " Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, TCMB 2. Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınırken yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı.

Küresel piyasalarda Paskalya nedeniyle kısa bir hafta yaşanırken içeride bugün yapılacak TCMB Olağan Genel Kurulu izlenecek.