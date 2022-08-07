Döviz Kurları Ne Kadar

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?
Serbest piyasada dolar kuru, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 17,9115 TL'den alınırken, 17,9131 TL'den satılıyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?
Serbest piyasada euro kuru, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 18,2353 TL'den alınırken, 18,2474 TL'den satılıyor.
İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?
Serbest piyasa İngiliz sterlini, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 21,5995 TL'den alınırken, 21,6400 TL'den satılıyor.
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