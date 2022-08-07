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Döviz Kurları Ne Kadar

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Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Serbest piyasada güncel döviz kuru fiyatları...
Döviz Kurları Ne Kadar

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?

Serbest piyasada dolar kuru, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 17,9115 TL'den alınırken, 17,9131 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?

Serbest piyasada euro kuru, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 18,2353 TL'den alınırken, 18,2474 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL 7 AĞUSTOS 2022 PAZAR?

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 7 Ağustos 2022 Pazar günü 21,5995 TL'den alınırken, 21,6400 TL'den satılıyor.

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