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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1832

Dolar satış: 8,2175

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,9329

Euro Satış: 9,9879

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,4175

Pound satış: 11,4882

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 470,62

Satış: 470,71

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 752,00 TL'den Satış: 778,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.991,00

Cumhuriyet altını satış: 3.099,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.496,00

Yarım altın satış: 1.556,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.095,49

Tam altın satış: 3.175,52

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.070,00

Ata altın satış: 3.179,00

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