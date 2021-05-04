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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Dolar, 4 Mayıs 2021 sabahında spot piyasada 8,2632 lira alış fiyatı, 8,2702 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar, 4 Mayıs 2021 sabahında spot piyasada 8,2632 lira alış fiyatı, 8,2702 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9511 alış fiyatı, 9,9541 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Sterlin:11.50 TL'den işlem görüyor

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 473 bin 600 lirayı, en yüksek ise 474 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 474 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 834 bin 732,69 lira, işlem miktarı ise 351,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 181 milyon 567 bin 483,19 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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