Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları
15 Nisan 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,7999 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 6,5629 liradan,
sterlin ise 7,6005 liradan işlem görüyor.
Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları
15 Nisan 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,7999 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 6,5629 liradan,
sterlin ise 7,6005 liradan işlem görüyor.
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