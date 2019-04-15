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Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları

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Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları
Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları

Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları

15 Nisan 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,7999 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 6,5629 liradan,

 sterlin ise 7,6005 liradan işlem görüyor.

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