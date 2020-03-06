Dövizde hareketlilik... Euro/TL 6.90'ı geçti..

Dolar/TL 6.10 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL ise 6.90'ı aştı. Petrolde ise son dört yılın en düşük seviyeleri görülüyor.

Dolar/TL koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği yeni güne 6.11 seviyesinden başlamıştı. Kur, bugün en düşük 6.1015, en yüksek 6.1257 seviyesini gördü.

Euro/TL ise 6.87 seviyesinden güne başlarken daha sonra 6.90’ı aştı. Kur saat 17:40 itibariyle 6.9128 seviyesinde işlem görüyor.