Dövizde son durum? (18 Şubat 2020)

Dolar, 18 Şubat 2020 sabahında piyasada 6,0573 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5626 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin ise , 7,8765 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar, 18 Şubat 2020 sabahında piyasada 6,0573 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5626 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Sterlin ise , 7,8765 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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