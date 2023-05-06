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Dr. Tuğcu bıçaklandı

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Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu, bıçaklandı
Dr. Tuğcu bıçaklandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu, özel kliniğinde bugün  saat 13:30 sıralarında  bıçaklı saldırıya uğradı. Kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu 32 yaşındaki  Ç.E. doktor Tuğcu’yu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Tuğcu, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından acil ameliyata alındı. Tuğcu'nun tedavisi halen sürüyor.

Tuğcu’yu bıçakla yaralayan zanlı Ç.E. tutuklandı.  Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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