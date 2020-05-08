DSÖ: Afrika'da Covid-19 salgınının ilk yılında 190 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının ilk yılında Afrika'da 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ve salgının kıta genelinde yıllarca devam edebileceğini açıkladı.

DSÖ, 47 Afrika ülkesine yönelik tahmin modeline dayanarak, kıtada yaşayan 1.3 milyar insanın 44 milyonuna aynı dönemde Koronavirüs bulaşabileceği konusunda uyarı yaptı.

Öte yandan DSÖ tarafından sunulan tahmini verilerin, kıtada kısıtlayıcı önlemlerin alınmadığı varsayımına dayanarak elde edildiği belirtildi.

Bununla birlikte 43 Afrika ülkesinde virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasaklarından okulların kapatılmasına kadar birçok tedbir alındı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre cuma günü itibarıyla kıtadaki toplam Covid-19 vaka sayısı 52 bini aştı ve 2 bin 74 can kaybı yaşandı. Toplam vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 42 oranında arttı.

DSÖ'ye göre, Koronavirüs Afrika'da Avrupa'ya oranla daha yavaş yayılıyor. Yetkililer bu durumun zayıf izleme koşulları ve daha az gelişmiş ulaşım ağıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Tahminlere göre 5 milyon 5 bin Afrikalının Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerekebilir. Bu durumun çoğu Afrika ülkesinin sağlık kaynaklarını ciddi bir biçimde zorlayacağı düşünülüyor.

DSÖ tarafından yayımlanan bir rapora göre, Afrika'da bir milyon kişi başına dokuz yoğun bakım yatağı düşüyor. Raporda bu sayının oldukça yetersiz olduğu belirtiliyor.