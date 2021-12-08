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DSÖ: Omicron’un aşıyı etkisiz kıldığına dair işaret yok

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Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantına dair endişeler devam ederken, varyantın görüldüğü ülke sayısı da her geçen gün artıyor.
DSÖ: Omicron’un aşıyı etkisiz kıldığına dair işaret yok

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantına dair endişeler devam ederken, varyantın görüldüğü ülke sayısı da her geçen gün artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  acil durum direktörü Mike Ryan, varyantla ilgili hala öğrenilecek çok şey olduğunu, ancak Güney Afrika'dan elde edilen öncül verilerin, Omicron varyantının Delta veya diğer varyantlara göre hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

"Öncül veriler bu varyantın daha ağır olduğuna işaret etmiyor. Tam tersine, yön daha az ağır olduğu tarafa doğru" şeklinde konuşan Ryan, daha fazla araştırma gerektiğinin altını çizerek, "Ancak hala erken, işaretleri nasıl yorumladığımız konusunda dikkatli olmalıyız" dedi.

DSÖ: Korumayı etkisiz kıldığına dair işaret yok

Ryan ayrıca Omicron'un mevcut aşıların sağladığı korumayı etkisiz kıldığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

"Ağır hastalık ve hastaneye yatış bağlamında, bütün varyantlara karşı tesirli olduğu kanıtlanan yüksek etkili aşılarımız mevcut" ifadelerini kullanan epidemiyolojist Ryan, "Omicron'da da böyle olmaması için bir neden yok" dedi.

Schweiz Genf | Mike Ryan Stellvertretender Generaldirektor der WHO während Pressekonferenz

Mike Ryan

Ryan Güney Afrika'dan elde edilen öncül verilerin "aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini" gösterdiğini kaydetti.

Mevcut aşıların Omicron’a karşı daha az etkili olabileceğini kabul eden yetkili, aşı korumasının tamamen iptal olma durumunun "muhtemel olmadığını" belirtti.     

"Korumanın sona ermesi mümkün mü teyit etmeliyiz ancak bir miktar koruma olmasını bekliyorum" diyen yetkili, bütün Covid-19 varyantlarına karşı "en iyi silah aşı olmak" şeklinde konuştu.

Baskın tür olması bekleniyor

DSÖ yetkilisi Ryan öncül verilerin yeni varyantın öncekilere göre daha bulaşıcı olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Ryan Omicron’un Delta varyantının yerini alarak baskın tür olmasının beklenebileceğini kaydederek Omicron’un aşılanmış veya Covid-19’u atlatmış kişilere de bulaşma konusunda diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu söyledi.      

Yetkili aşıların hastalığın ağır geçirilmesini engellediğini ancak virüsün bulaşmasını tamamen engellemedeğini belirterek hafif şiddette hastalığın atlatılmasının daha az endişe verici olduğunu kaydetti.

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