DSP’de ‘İmamoğlu’ istifası

24 yıldır Demokratik Sol Parti (DSP) üyesi olan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almayan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü‘nün haberine göre, İmamoğlu’nun desteklenmesi için iki önerge verdiğini, ikisinin de reddedildiğini açıklayan Türk, ‘’Genel Başkan Önder Aksakal’ın, İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda ortaya attığı ve PM toplantısında hiç sözü edilmemiş asılsız iddialar, DSP Genel Başkanının söylediği sözler olmamalıydı. Giderek Bülent Ecevit’in kurduğu Parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP’den üzülerek istifa ediyorum” açıklaması yaptı.

Hikmet Sami Türk, 19 Aralık 2000’de, Hayata Dönüş adı altında cezaevlerinde yapılan katliama imza atan isimler arasında yer alıyor.