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Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti!

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Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti!
Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Yıldız Kenter kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Akciğer tedavisi gören Yıldız Kenter bir süredir yoğun bakımdaydı. 

Ayrıntılar gelecek...

Yıldız Kenter kimdir?

İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı. 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de “Değişen Eğitim Metotları” ve “Oyunculuk Metotları” üzerine çalışmalar yaptı.

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