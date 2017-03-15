 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.728
  • Altın 143,689
  • Dolar 3,7236
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Dünya 2 numarası Kerber dördüncü turda veda etti

» »
Dünya 2 numarası Kerber dördüncü turda veda etti
Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar mücadelesinde Vesnina'ya 2-0 mağlup olan dünya 2 numarası Kerber, dördüncü turda elendi.

BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar dördüncü turunda dünya 2 numarası Angelique Kerber, rakibi Elena Vesnina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar dördüncü turunda, Alman Kerber ile Rus Vesnina karşılaştı.

Kerber, rakibine 6-3'lük iki set sonunda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Buna rağmen Alman tenisçi, turnuvanın önceki turlarında kazandığı maçlardan topladığı puanlarla ABD'li Serena Williams'ı geçerek gelecek hafta güncellenecek kadınlar sıralamasında yeniden 1 numaraya çıkmayı garantiledi.

Indian Wells tek kadınlar ana tablosunda ilk kez çeyrek finale çıkan Elena Vesnina'nın bu turdaki rakibi, ABD'li Venus Williams olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nike'tan başörtülü sporcular için özel ürünler09 Mart 2017 Perşembe 15:39
  • Kadın sporculardan 8 Mart mesajı08 Mart 2017 Çarşamba 10:04
  • Lisanslı kadın sporcu sayısı 3,5 kat arttı07 Mart 2017 Salı 14:15
  • 70 yaşında lisanslı wushu sporcusu oldu07 Mart 2017 Salı 12:25
  • Olimpiyat şampiyonu Julia Dujmovits, Türkiye'ye gelmiyor02 Mart 2017 Perşembe 13:40
  • Sosyalleşmek için başladıkları judoda madalyaya uzandılar02 Mart 2017 Perşembe 09:37
  • Koşu yarışında 99 yaşındaki gazi, 92 yaşındaki rakibini geçti28 Şubat 2017 Salı 20:25
  • Survivor'da bir ilk daha24 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Berna Öztürk Survivor'dan elendi her şeyi ifşa etti!23 Şubat 2017 Perşembe 12:34
  • Survivor'da korkutan kaza21 Şubat 2017 Salı 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti