Dünya 2 numarası Kerber dördüncü turda veda etti

BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar dördüncü turunda dünya 2 numarası Angelique Kerber, rakibi Elena Vesnina'ya 2-0 yenilerek elendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar dördüncü turunda, Alman Kerber ile Rus Vesnina karşılaştı.
Kerber, rakibine 6-3'lük iki set sonunda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Buna rağmen Alman tenisçi, turnuvanın önceki turlarında kazandığı maçlardan topladığı puanlarla ABD'li Serena Williams'ı geçerek gelecek hafta güncellenecek kadınlar sıralamasında yeniden 1 numaraya çıkmayı garantiledi.
Indian Wells tek kadınlar ana tablosunda ilk kez çeyrek finale çıkan Elena Vesnina'nın bu turdaki rakibi, ABD'li Venus Williams olacak.
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