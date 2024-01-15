Dünya Ekonomik Forumu nedir ve neden önemli?

Davos'a sıcak bakmayanlar, oganizasyonun toplantılarının, buna Davos Zirvesi de dahil, büyük şirketlerin para yatırarak gözden uzak bir şekilde hükümetlere lobi yapabilmesi için bir fırsat oluşturduğu görüşünde.

Dünya Ekonomik Forumu, Davos kasabasında başladı. Yılın diğer zamanlarında Davos, İsviçre Alpleri'nin teperlerinde popüler bir kayak merkezi olmanın dışında pek de dikkat çekici değil.

Ancak ocak ayında bir hafta boyunca, küresel elitlerin Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısı için bu küçük dağ kasabasında bir araya gelmesiyle dünyanın ilgi odağı haline geliyor.

2009 yılındaki Davos zirvesine o zamanlar başbakan sıfatıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın moderatöre kızarak oturumu terk etmesiyle Türkiye de Davos'u yakından tanışmıştı.

Peki Dünya Ekonomik Forumu ya da yaygın adıyla bilinen Davos neden bu kadar önemli?

Dünya Ekonomik Forumu nedir?

WEF 1971 yılında İsviçreli-Alman bir ekonomist ve profesör olan Klaus Schwab tarafından siyasi, sosyal ve ekonomik konularda küresel işbirliğini teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Merkezi Cenevre yakınlarında bulunan ve kar amacı gütmeyen bu uluslararası kuruluşun amacı, kamu ve özel sektörleri bir araya getirerek küresel sorunlara çözüm bulmak için beyin fırtınası yapmak.

Davos kasabası ise WEF'in elli yıl önceki ilk toplantısına ev sahipliği yapmasıyla birlikte, her sene, yıllık toplantının merkezi haline geldi. Hatta Dünya Ekonomik Forumu bile Davos adıyla anılmaya başlandı.

Davos'a kimler katılıyor?

Sizce Donald Trump, Greta Thunberg ve Elton John'un ortak noktası nedir? muhtemelen hiçbir şey, ancak hepsini birleştiren tek şey, Davos'a daha önce katılmış olmaları.

Davos'un en benzersiz yanlarından biri de katılanlar. Genellikle dünyanın ayrıcalıklı yüzde 1'lik kesimi için bir konuşma platformu olarak eleştirilse de, aynı zamanda insanların küresel ölçekte değişimi etkilemek için lobi yapmaya ve bu güçlü elitleri etkilemeye çalıştıkları bir yer.

Davos'a genellikle ise dünya başkanlarının yanı sıra iş dünyası liderleri ve girişimciler, önde gelen düşünürler ve akademisyenler, STK başkanları ve yardım sektörü, yenilikçiler, medya, sivil toplum, her inançtan aktivistler ve hatta ara sıra ünlüler de katılıyor.

Resmi konuk listesi genellikle yaklaşık 2 bin ila 3 bin katılımcı ve konuşmacıdan oluşuyor. Ancak toplantının kendisi on binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Şirketler hatta ülke ve bölgeler kendi tanıtımlarını yapabiliyor

Burası aynı zamanda şirketlerin, hatta ülke ve bölgelerin konsept ve hizmetlerini satmak ya da yatırım çekmek için stantlarını kurdukları yer.

Davos'un ana caddesi olan Promenade boyunca, şirketlerin ziyaretçileri karşılamak, toplantılar düzenlemek ve benzeri amaçlarla elçilikler kurmak için yer kiralayabildikleri standlar bulunmakta.

Öte yandan Davos'u eleştirenler de yok değil.

Hükümetlere lobi yapılabilmesi için bir fırsat

Davos'a sıcak bakmayanlar, oganizasyonun toplantılarının, buna Davos Zirvesi de dahil, büyük şirketlerin para yatırarak gözden uzak bir şekilde hükümetlere lobi yapabilmesi için bir fırsat oluşturduğu görüşünde.

Dünyanın zenginleri ve güçlüleri için bir sohbet yeri olabilir, ancak Davos küresel ölçekte tartışma ve münazara için benzersiz bir forum ve 50 yıllık tarihi boyunca bazı önemli başarılara da imza atmış bulunmakta.

1988 yılındaki toplantıda imzalanan ve Davos Deklarasyonu olarak bilinen bir anlaşma, Türkiye ve Yunanistan'ın silahlı çatışmanın eşiğinden dönmesine yardımcı oldu.

Yine 1992 yılında Nelson Mandela ve dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı FW de Klerk, Davos'ta uluslararası sahneye ilk kez birlikte çıkarak ırkçılığın sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım atmıştı. İkili ertesi yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

2000 yılında Aşı ve Bağışıklama için Küresel İttifak (Gavi) Davos'ta başlatıldı ve o zamandan bu yana milyonlarca kişinin aşılara erişimini iyileştirdi. Kuruluşundan bu yana dünya çapında 760 milyon çocuğun aşılanmasına katkıda bulunmuştur.