  • BIST 1.099
  • Altın 468,322
  • Dolar 7,3288
  • Euro 8,7476
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti

» »
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 15 milyon 51 bin 945 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (3 milyon 11 bin 98), Brezilya (2 milyon 554 bin 179), Hindistan (2 milyon 38 bin 585), Rusya (742 bin 628), Güney Afrika (485 bin 468), Peru (374 bin 19), Meksika (363 bin 307), Şili (362 bin 440), İran (300 bin 881), Suudi Arabistan (272 bin 911), Pakistan (272 bin 128) ve Kolombiya (312 bin 323) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 232 bin 913'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441'e ulaşırken virüs nedeniyle 784 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KBB Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.18 Ağustos 2020 Salı 15:35
  • Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu18 Ağustos 2020 Salı 13:29
  • Ateş ve Öksürük Polikliniği yeniden devrede18 Ağustos 2020 Salı 12:08
  • Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu18 Ağustos 2020 Salı 11:48
  • Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bini aştı18 Ağustos 2020 Salı 09:42
  • Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyonu aştı18 Ağustos 2020 Salı 08:35
  • Türk insanının ağrılarının en önemli nedeni bu17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:07
  • Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:42
  • Aldatılma korkusu nasıl yenilir? İlişkinize güvenmiyorsanız...17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:59
  • Korona aşısı fiyatı ne kadar olacak?17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti