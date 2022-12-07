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Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunu geçen 8 takım, son 4'e kalmak için Cuma ve Cumartesi maçlarını oynayacak.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası’nda artık sadece 8 maç kaldı! Son 16 turunda oynanan son iki maçla birlikte çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Son iki biletin sahibi Fas ile Portekiz oldu.

Katar’da düzenlenen dünya futbolunun 1 numaralı organizasyonunda iki gün maç oynanmayacak. Çeyrek final heyecanı 9 Aralık Cuma günü başlayacak. Çeyrek finalin ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşılaşacak. Bu maç saat 18.00’de başlarken, günün ikinci maçı 22.00’de Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak.

Diğer yarı finalistler ise 10 Aralık Cumartesi günü belli olacak. Saat 18.00’de Fas ile Portekiz karşılaşacak. Saat 22.00’de ise İngiltere, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Yarı final: 13-14 Aralık

Final: 18 Aralık

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