Dünya Oto Cup'ta heyecan yükseliyor

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden DÜNYA OTO CUP da 9 yaşlar kız/erkek, 12 yaş erkekler, 16 yaşlar kız/erkek kategorilerinde oynanan final karşılaşmaları ile diğer kategorilerdeki maçlar ile heyecan yükseliyor.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden DÜNYA OTO CUP da 9 yaşlar kız/erkek, 12 yaş erkekler, 16 yaşlar kız/erkek kategorilerinde oynanan final karşılaşmaları ile diğer kategorilerdeki maçlar ile heyecan yükseliyor. Zevkli, çekişmeli ve zorlu mücadelelerin yaşandığı DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve 16 Nisan Cuma gününün maç programı şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – Final

MİRA YÜKSEL - DENİZ ABDULLAHOĞLU 0/4 – 0/4

9 YAŞ ERKEKLER – Final

BARAN BAŞARAN - TUĞRA İRFANOĞLU 5/3 – 4/1

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

LARA ONURLU - ALMİRA AKŞAHİN 0/6 – 1/6

12 YAŞ ERKEKLER - Final

ENVER ADA GENÇEL - BORA ERİN 6/7 – 7/5 – 3/6

14 YAŞ KIZLAR - 1. Round

YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI - ELVİN ALTUĞ 6/1 – 6/1

ARYA SARIBAŞ - ÖZGÜL ŞAH 1/6 – 0/6

SELİN ÖNAL - SEVİLAY BARUTCU 6/0 – 6/0

14 YAŞ ERKEKLER - 1. Round

TOPRAK ALTUNTAŞ - İBRAHİM CAN ARABACI 1/6 – 0/6

BATUR EVRE - ÖMER ANIL 6/0 – 6/1

CEMAL KONUKLU - ARAS ÇELİK 3/6 – 2/6

EREN YILMAZ - TOPRAK BERKOL 0/6 – 0/6

EMİR ASAF YÜKSEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 0/6 – 1/6

AKAY ALİ SAĞKANAT - TOLCAN ŞEREN 6/0 – 6/0

16 YAŞ KIZLAR – Final

SEVİM AKBAŞ - NADİR ÇINARLILI 6/4 – 6/1

16 YAŞ ERKEKLER – Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - ERSEL KALFAOĞLU 6/1 – 6/0

13+ Büyük Kadınlar - 1. Round ,

ZEYNEP ERTANOĞLU - TUĞSE BARDAK 4/6 – 6/3 – 2/6

SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ - SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU 2/6 – 2/6

SENYÖR 40+ ERKEKLER – Çeyrek Final

İZZET KANAGA – EMİR AHMET KONUKLU 4/6 – 2/6

SENYÖR 50+ ERKEKLER – Çeyrek Final

ORHUN DOĞASAL – ÇAĞAKAN KANSU 7/6 – 6/1

MUSTAFA TAŞELİ - EDİZ DEMİRCİLER 6/3 – 1/6 – 4/1 RT

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ

BETÜL GÖKAY - ELİF SOLMAZ 6/3 - 6/1

13+ TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER KATEGORİSİ

MEHMET CİVİSİLLİ - DENİZ DENNER 0/6 – 1/6

DÜNYA OTO CUP 16 NİSAN CUMA MAÇ PROGRAMI:

10 Yaş Kızlar - Round Robin,

10 Yaş Erkekler - Round Robin,

12 Yaş Kızlar – Final,

14 Yaş Kızlar - 1. Round,

13+ Büyük Kadınlar - 1. Round,

13+ Büyük Erkekler - 1. Round,

30+ Karışık Çiftler – Yarı Final,

30+ Çift Erkekler – Çeyrek Final,

50+ Erkekler – Çeyrek Final.