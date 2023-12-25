Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye’den altı mekan listede

Taste Atlas sitesinin her yıl güncellediği ‘Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları’ listesinde Türkiye’den altı mekan yer aldı.

Listeye 28’inci sıradan giren Gaziantep İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Türkiye restoranları arasında en üst sırada yer aldı.

Onu 39’uncu sıradan Bursa Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta ve 43’üncü sıradan Antalya 7 Mehmet takip etti.

İstanbul Fatih’te yer alan Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta listeye 75’inci sıradan, İstanbul Kadıköy’de bulunan Çiya Sofrası 119’uncu sıradan, İstanbul Beyoğlu’ndaki Hacı Abdullah Lokantası ise 120’nci sıradan girdi.

Tate Atlas, listeye girebilen restoranları şöyle tanıttı:

Gaziantep, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu: 1887’de kurulan, meşhur Gaziantep baklavasıyla tanınan otantik bir Türk restoranı. Restoranda baklavaların dışında kebaplar ve Gaziantep mutfağının diğer lezzetleri de sunuluyor.

Bursa, Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta: 1967’de kurulan restoran İskender kebabıyla ünlüdür. Zengin tarihi ve otantik Türk lezzetlerine olan bağlılığıyla tanınıyor.

Antalya, 7 Mehmet: 1937’de küçük bir çorbacı olarak kuruldu. Yıllar geçtikçe büyüyerek bugün modern Akdeniz lezzetlerini geleneksel Türk mutfağıyla buluşturan bir restorana dönüştü. Menü oldukça geniş olup 650’ye yakın Türk mutfağı çeşidi sunmaktadır.

İstanbul, Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta: 1920 yılında Fatih’te köfteci olarak yolculuğuna başladı. Bugün dünyanın 100 yılda çok değiştiğini ama köftelerinin lezzetinin aynı kaldığını gururla söyleyen beşinci kuşak tarafından yönetiliyor.

İstanbul, Çiya Sofrası: 1998’de kurulan restoran rahat ve sade bir ortamda servis edilen çok çeşitli Anadolu ve Ortadoğu yemekleriyle öne çıkıyor. Bu restoran, Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı lezzetleri ve tarifleri keşfetmek isteyenler için lezzet cenneti.

İstanbul, Hacı Abdullah Lokantası: 1888’de Sultan Abdülhamit Han’ın izniyle açılan lokanta, Osmanlı-Türk mutfağının özgün lezzetini günümüze kadar korumuştur. Yavaş yavaş pişirilen yemekleriyle ünlü restoran yerli ve yabancı turistler arasında popüler.

Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.