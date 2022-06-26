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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında zirve değişti

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Viyana, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl sıralamada düştükten sonra en üst sırayı geri alarak dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında zirve değişti

Avusturya başkenti daha önce Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) tarafından derlenen 2018 ve 2019 yıllık listelerinde en üst sırada yer alırken, müze ve restoranların kapanmasıyla 2021'de 12. sıraya geriledi.

Bu yılki raporda, “İstikrar ve iyi altyapı, şehrin sakinleri için en önemli cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor” denildi.

Şehir yeniden açıldığından, geçen yılın kazananı Auckland'ın yerini alarak bir numaraya yükseldi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki şehir, yere uygulanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2022 raporunda birinci sıradan 34. sıraya düştü.

Savaşın yıktığı Şam, Suriye, bir kez daha dünyanın en az yaşanabilir şehri seçildi.

Listede Viyana birinci Kopenhag ikinci, Zürih üçüncü, Vancover dördüncü, Cenevre beşinci, Frankfurt altıncı, Toronto yedinci, Amsterdam sekizinci, Melbourne dokuzuncu ve Osaka onuncu oldu. 

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