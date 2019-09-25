  • BIST 101.992
  • Altın 279,710
  • Dolar 5,6823
  • Euro 6,2478
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı

» »
'Dünyanın en yoğun havalimanı' olması öngörülen Çin’in Daxing Uluslararası Havalimanı bugün resmen açıldı.
Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı

Pekin’de inşa edilen Daxing Havalimanı kapılarını Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katıldığı bir törenle açtı. Havalimanının açılmasıyla birlikte uçaklar yolcusuz olarak yeni havalimanına intikal ettirildi. 

 

Yaklaşık 27 kilometrekarelik bir alan üzerinde kurulan havalimanı 45 milyon yolcu kapasitesiyle startı veriyor. Bu rakamın 2025 yılında 72 milyon yolcuya çıkması bekleniyor.

Denizyıldızı şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken havalimanının her bir kolu Çin'e özgü sembolleri ifade ediyor.

Yeni havaalanında yedi pist ve kendi bünyesinde bir tren istasyonu bulunuyor.

 

Havalimanının Pekin kent merkezi ile bağlantısı 66 kilometre uzunluğundaki bir hızlı tren sistemi ile sağlanacak ve yolcular 30 dakika gibi kısa bir sürede kent içi seyahatlerini tamamlayabilecek.

Daxing Havalimanı böylece, içinden bir ‘çok yüksek hızlı tren’ hattı geçen ilk havalimanı olma unvanını da kazanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hong Kong'da göstericiler hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı21 Eylül 2019 Cumartesi 19:37
  • Seri katilin kim olduğunu 33 yıl sonra DNA testi sayesinde buldular20 Eylül 2019 Cuma 22:49
  • Hong Kong'da polisten protestoculara 'gerçek mühimmat kullanabiliriz' uyarısı16 Eylül 2019 Pazartesi 21:12
  • Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi15 Eylül 2019 Pazar 21:31
  • Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı13 Eylül 2019 Cuma 17:53
  • Hindistan sağlık bakanı: İlaç ve kanser tedavisi için ‘inek çişi’ üzerinde çalışıyoruz09 Eylül 2019 Pazartesi 21:16
  • Pakistanlı Bakanı konuşma yaparken elektrik çarptı (Video)31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
  • Olimpiyat şampiyonu Simone Biles'ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı30 Ağustos 2019 Cuma 21:00
  • Hong Kong'un 'Şemsiye Devrimi' lideri serbest bırakıldıHong Kong'un 'Şemsiye Devrimi' lideri serbest bırakıldı30 Ağustos 2019 Cuma 20:16
  • Su-57: Putin'in Erdoğan'a tanıttığı beşinci nesil savaş uçağı hakkında neler biliniyor?28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti