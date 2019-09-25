Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı

'Dünyanın en yoğun havalimanı' olması öngörülen Çin’in Daxing Uluslararası Havalimanı bugün resmen açıldı.

Pekin’de inşa edilen Daxing Havalimanı kapılarını Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katıldığı bir törenle açtı. Havalimanının açılmasıyla birlikte uçaklar yolcusuz olarak yeni havalimanına intikal ettirildi.

Yaklaşık 27 kilometrekarelik bir alan üzerinde kurulan havalimanı 45 milyon yolcu kapasitesiyle startı veriyor. Bu rakamın 2025 yılında 72 milyon yolcuya çıkması bekleniyor.

Denizyıldızı şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken havalimanının her bir kolu Çin'e özgü sembolleri ifade ediyor.

Yeni havaalanında yedi pist ve kendi bünyesinde bir tren istasyonu bulunuyor.

Havalimanının Pekin kent merkezi ile bağlantısı 66 kilometre uzunluğundaki bir hızlı tren sistemi ile sağlanacak ve yolcular 30 dakika gibi kısa bir sürede kent içi seyahatlerini tamamlayabilecek.

Daxing Havalimanı böylece, içinden bir ‘çok yüksek hızlı tren’ hattı geçen ilk havalimanı olma unvanını da kazanacak.