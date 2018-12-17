Vadili sakini, bölgenin saygın insanlarından Durdu Özer, yaşamını yitirdi. Özer, bugün öğle namazının ardından Vadili'de toprağa verildi.

Bölgede sosyal yaşamına verdiği unutulmaz hizmetleri bulunan Durdu Özer, bir süredir tedavi görmekteydi. Yerel Yönetimler eski Müdürü Türel Öksüzoğlu'nun babası olan Durdu Özer'in oğlu Kürşat Özer de, Vadili'de kısa süre önce belediye başkan adayı olarak seçime katılmıştı.

Durdu Özer'in ölümü, bölgede ve ailesi içerisinde büyük bir üzüntüye neden oldu.