  • BIST 90.395
  • Altın 214,598
  • Dolar 5,3758
  • Euro 6,1004
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Durdu Özer yaşamını yitirdi

» »
Vadili sakini, bölgenin saygın insanlarından Durdu Özer, hayatını kaybetti
Durdu Özer yaşamını yitirdi

Vadili sakini, bölgenin saygın insanlarından Durdu Özer, yaşamını yitirdi. Özer, bugün öğle namazının ardından Vadili'de toprağa verildi.

Bölgede sosyal yaşamına verdiği unutulmaz hizmetleri bulunan Durdu Özer, bir süredir tedavi görmekteydi. Yerel Yönetimler eski Müdürü Türel Öksüzoğlu'nun babası olan Durdu Özer'in oğlu Kürşat Özer de, Vadili'de kısa süre önce belediye başkan adayı olarak seçime katılmıştı.

Durdu Özer'in ölümü, bölgede ve ailesi içerisinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten çok önemli uyarı! Bazı yollarda görüş mesafesi azaldı! İşte o yollar!05 Aralık 2018 Çarşamba 16:29
  • Vatan Şairi Namık Kemal Mağusa'da anıldı05 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
  • Teknik Komite Mağusa’da iki anıtı daha restore etti29 Kasım 2018 Perşembe 15:25
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'da araçlar çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı!29 Kasım 2018 Perşembe 13:58
  • Mağusa'da Lise öğrencileri birbirine girdi!27 Kasım 2018 Salı 14:44
  • İnönü kavşağında kaza27 Kasım 2018 Salı 11:29
  • Erhürman Mağusa'da söyleşiye katıldı24 Kasım 2018 Cumartesi 18:19
  • Yeniboğaziçi'nde 36 yaşında hayatına kıydı23 Kasım 2018 Cuma 12:28
  • Balcı: EMİRNAMEYE karşı gelmek İMAR PLANINA karşı gelmektir!22 Kasım 2018 Perşembe 13:19
  • GMB Meclisi emirname yetersiz, mevcut şekli kabul edilemez21 Kasım 2018 Çarşamba 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti