Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla "Ebeliğin 100 Yıllık Gelişimi" paneli düzenlendi.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören, Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı ve bölüm öğrencileri katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panel, YDÜ Dans Okulu’nun gösterisi ile devam etti.

Dans gösterisinin ardından, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı; YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören; Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Dr. Güley Bilge Abatay açılış konuşmalarını yaptı. Anadolu Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Ebe Nesibe Üzel’in video mesajının izletildiği panelde, Ebe Nebahat Şengil, Uzman Ebe Nesibe Üzel ve Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı ise panel konuşmacısı olarak yer aldı.

YARICI

Panelde ilk konuşmayı yapan YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Filiz Yarıcı, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede ebelerin çok iyi bir sosyal statü ve ekonomik durum ile mesleklerini yürüttüğünü ancak Kuzey Kıbrıs’ta ebelerin yasal düzenlemelerden kaynaklanan boşluklar nedeniyle sağlık teşkilatı içinde hak ettiği değeri görememe, sertifika programlarından yararlanamama ve maddi sıkıntılar gibi sorunlarla hizmet verdiğini savundu.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinin kendiliğinden oluşamayacağını vurgulayan Yarıcı, bunun bilinçli ve planlı faaliyet gerektirdiğini söyleyerek, “Mesleğimizi tam olarak uygulamamıza, hizmetlerimizi kadın, çocuk, aile ve toplum adına daha etkin ve kaliteli bir biçimde ulaştırmamıza olanak sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÖZGÖREN

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adile Öniz Özgören, konuşmasına, tüm ebelerin gününü kutlayarak başladı.

Özgören, Türkiye’de “ebe anne”, Kıbrıs’ta ise “sister (kız kardeş)” gibi sıfatlarla anılan ebelerin değerine vurgu yaptı.

ÖZGÖÇMEN

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de konuşmasına, ebelerin gününü kutlayarak başladı ve 2017 yılında kurulan Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tüm ebe ve hemşirelerin kayıt altına alınması için yürütülen çalışmalardan bahseden Özgöçmen, pandemi ile geçen iki yılın hedefleri açısından zaman kaybına neden olduğunu ancak kendilerinin denetleme, eğitim, disiplin ve organizasyon olmak üzere 4 aşamalı çalışmalarını yürütmeye devam ettiklerini ifade etti.

Ülkedeki ebelerle ilgili istatistiki bilgiler de paylaşan Özgöçmen, “Ülkemizde Birliğimiz tarafından kayıt altına alınmış toplam 59 ebemiz vardır. Bunların 47’si KKTC vatandaşı olan asil üyelerimizdir. Bu 47 kişiden 28’i Devlet kadrolarında, 19’u ise özel hastanelerde görev almaktadır. KKTC vatandaşı olmayan ve ülkemizde ebelik hizmeti veren toplam 12 geçici üyemiz bulunurken, 1 asil üyemiz ise çalışmamaktadır” dedi. Ülkedeki ebe eksikliğine değinen Özgöçmen, konunun muhatabı olarak işaret ettiği Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını gerekli yasal ve siyasi kararları almaya çağırdı.

ABATAY

Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Dr. Güley Bilge Abatay ise, ebelerin insanla çalıştığına vurgu yaparak, bu meslekte insanı anlamanın ve sevmenin önemine vurgu yaptı.

“İnsan var olduğu ve doğum yapmaya başladığı andan itibaren doğum yapan kadının elini tutan ve ona yardımcı olan kişi ebesidir” diyen Abatay, bu meslekte uzun yıllar çalışmak için insanı sevmek gerektiğini yineledi.

Sağlık alanındaki yasal çalışmalara da değinen Abatay, sağlıkla ilgili gerekli yasaların en kısa zamanda gündeme gelmesini diledi; birlik ve beraberlik içinde çok daha iyi noktalara gelinebileceğine inanç belirtti.

Konuşmaların ardından verilen 15 dakika aradan sonra panele geçildi.