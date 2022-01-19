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Eda Ece İkinci Kez Koronavirüse Yakalandı

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Yasak Elma dizisinin başrolü ve Maske Kimsin Sen yarışmasının jürisi Eda Ece, sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Eda Ece İkinci Kez Koronavirüse Yakalandı

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrollerde yer alan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında Eda Ece, sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

 

"İLK KOVİDİM DAHA BETERDİ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ece, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

2. Kez covid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun?????+? şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk covidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun,Kendinize iyi bakın, Önce sağlık????

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