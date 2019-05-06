  • BIST 92.714
  • Altın 247,139
  • Dolar 6,0064
  • Euro 6,7226
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Eğitim Alanında 2. Dilin Anadil Üzerindeki Problemleri Anlatıldı…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 6. Multicongress Kongresine özel konuşmacı olarak katılarak "Eğitim Alanında 2.Dilin Anadil Üzerindeki Problemlerini " anlattı
Eğitim Alanında 2. Dilin Anadil Üzerindeki Problemleri Anlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 300’den fazla bilim insanı ve akademisyenin bildiri ve çalışmalarıyla gerçekleştirilen kongrede, Prof. Dr. Ghadir Golkarian, dil bilimi ve eğitim ile bağlı olan çok uluslu devletlerdeki ikinci dilin anadili üzerinde pozitif ve negatif etkilerini ele aldı.

Prof. Dr. Golkarian, çok uluslu ülkelerde anadil konusundaki temel sorunlardan sayılan “dili asimilasyon problemi” sadece ülkenin dil- kültürel çok renkli etnik yelpazesini bozmakla kalmayıp çift dilli olma potansiyelini avantaj konumunda çıkararak dezavantaj durumuna düşürebildiğini ifade etti.

Anadilde Düşünmek Fakat İkinci dilde Konuşmak Algı ve İdrakte Yetersi Kalıyor…

Prof. Dr. Golkarian’a göre dil bilimin gelişmesiyle gündeme gelen konulardan biri de, ana dilin veya ilk dilin bireye verdiği etki konusudur. Birey başka bir dil ile öğrenmeye başladığında, ilk dilin sözcük şeklin yanı sıra linguistik, morfolojik ve fililojik yönden de olumsuz etkilerin baskısı altında kalır. Anadilde düşünmek fakat ikinci dilde konuşmak ise bireyi algı ve idrakî yansıma da bile yetersiz kılar.  Prof. Dr. Golkarian, etnik yapıya sahip olan bazı ülkelerde ortaya çıkan önemli sorunlardan birisnin, tercihi dil ve yahut resmi dil konusu olduğunu ifade ederek resmi dille eğitim uygulanarak anadile önem verilmediği taktirde temel dil yok olmaya başlar ve bu da insanoğlunun temel haklarına aykırı sayıldığını aktardı.

Çift Dillilik Dil Eğitimi Sisteminde “Dil Programlama Planı” Gerekiyor…

Prof. Dr. Golkarian şunları kaydetti: “Günümüz şartlarında çift dillilik konusu “makro-sosyolinguistik” tartışmasının ana konusunu oluşturuyor. Ayrıca, toplumdaki çift dillilik dil eğitimi sistemi ise “dil programlama planı” gerektirmektedir. Böylece hem sorunlar en düşük seviyeye gelebilir hem de eğitim sistemlerinde düzenli sonuçların ortaya çıkması olası kılınıyor. Genellikle dil programlama ile planlama işlemi devletler tarafından yapılmaktadır fakat devletler yerli ve etnik dillerden ziyade resmi ve yahut ulusal dil üzerinde duruyor; bu bağlamda imla kılavuzu, yeni terimlerin oluşulması, dil özellikleri üzere analiz ve araştırmalar yine merkezi yönetim tarafından öngörülerek önerilmektedir. Ayrıca, anadili önemsemeden ikinci dil üzerinde durmak gerek sinonim ve anonimlerde, gerekse dil yapı ve söz dizimindeki hassas konularda bireyin kavramsal ayrıştırma alanındaki yetisini de aşamalı olarak azaltır. İkinci dilin, bireyin zihinsel, entelektüel, bilgi ve iç görüsünün gelişmesine yol açıp açmadığının tartışılması, eğitim uzmanları, sosyologlar ve dil bilimcileri ele alınması gereken en önemli konulardan biridir.

Prof. Dr. Golkarian, anadili eğitimine kısıtlı süreyle haftalık programlaşmayı yaralı bilerek ülkenin kültürel ve sanatsal potansiyellerinin artmasında katkıda bulunacağına vurgu yapıp, resmi dilin zenginliğine de olanak sağlayacağını savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Çanakkale’de Kıbrıs Fotoğraf Sergisi” Açıldı03 Mayıs 2019 Cuma 15:56
  • Yakın Doğu Koleji 2019-2020 Burs Sıralama Seviye Tespit ve Giriş Sınavı 18 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak…03 Mayıs 2019 Cuma 11:01
  • YDÜ Mezunlar Buluşması Heyecanı: 1. Mezunlar Buluşması Etkinliği 4 Mayıs’ta Yapılıyor02 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
  • YDÜ Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri açılışı yapıldı02 Mayıs 2019 Perşembe 15:52
  • İspanya’da düzenlenen Biyoteknoloji Kongresi’nde YDÜ araştırmacılarının 4 sözlü sunumu ile 6 poster bildirisi ilgi odağı oldu02 Mayıs 2019 Perşembe 11:40
  • Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un Kişisel Resim Sergisi ile Özbekistan Sanatçıları Sergisi açıldı30 Nisan 2019 Salı 14:23
  • Yakın Doğu İlkokulu Velilere Yönelik Sınav Kaygısı Semineri Düzenlendi…30 Nisan 2019 Salı 14:21
  • YDÜ III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyum’unda iki bildiri sundu.30 Nisan 2019 Salı 14:18
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açıldı29 Nisan 2019 Pazartesi 13:36
  • YDÜ “9. Uluslararası Fotoğraf Günleri” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Katılımı ile 2 Mayıs’ta Başlıyor…29 Nisan 2019 Pazartesi 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti