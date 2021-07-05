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Eğitim Seminerleri Dizisi Başlıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi İle İş Kadınları Derneği İş Birliğinde Gerçekleştirilecek Eğitim Seminerleri Dizisi Başlıyor.
Eğitim Seminerleri Dizisi Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin ile İş Kadınları Derneği iş birliğinde, ‘Dijital Çağda Fikirler Dönüşüyor, Gelecek Şekilleniyor’ sloganıyla gerçekleştirilecek eğitim seminerleri dizisi başlıyor.

“Girişimcilik ve İnovasyon”, “Dijital Yaşama Uyum ve Geçiş”, “İletişim”, “Dijital Yaşamam Hazır Mıyız?”, “Dijital Yaşam ve İş Becerileri Gelişimi”, “Proje Yönetimi”, “Tasarım Odaklı Düşünme” ve “Kariyer Planlama” konularının ele alınacağı eğitim seminerleri, 5 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında her hafta, Pazartesi ve Perşembe günleri saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özgören ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerlere isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Prof. Dr. Murat Özgören: “Seminerler dizisi, kadın girişimcilerin dijital dünyaya uyumuna büyük katkı sağlayacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özgören, girişimcilerin dijitalleşen dünyanın dışında kalarak var olamayacağını vurgulayarak, özellikle kadın girişimcilerin bu yeni döneme uyum sağlamalarına önemli bir katkıda bulunacak eğitim seminerlerini düzenleyen İş Kadınları Derneği ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, başkan ve üyelerini tebrik etti.

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Selin Candemir: “8 farklı konudaki seminerler başta kadınlar olmak üzere kendini geliştirmek isteyen herkese açık olacak.”

Seminer dizisinin proje ortağı olan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, iş birliği için Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezine teşekkür ederek, “1 ay sürecek seminerler dizisinin başta kadınlar olmak üzere kendini geliştirmek isteyen herkese açık olduğunu söyledi. Selin Candemir, özellikle pandemi sürecinin, dijitalleşmenin yaşamın her alanında merkezde olacağını gösterdiğini vurgulayarak, “Kendini yenilemeyen birey ve ülkeler gerek sosyal gerekse ekonomik hayatın gerisinde kalacaklar” ifadesini kullandı.

Sekiz farklı eğitim seminerinin çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini ve kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olacağını vurgulayan Selin Candemir, “Toplumu dönüştürme ve geliştirme gücüne sahip olan kadınlarımızın, iş yaşam koşullarına uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi ve entelektüel sermaye potansiyelinin artırılmasını hedefleyen eğitim seminerlerine yoğun bir ilgi var” dedi.

Prof. Dr. Zehra Altınay: “Merkezine dijitalleşmeyi alan eğitim seminerleri ile birçok katılımcının hayatına dokunarak toplumsal ve ekonomik gelişime katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, sinerji yaratan inovatif adımlar atarak toplumu dönüştürmek amacıyla hayata geçirdikleri işbirliği için İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve kurul üyelerine teşekkür etti. Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak topluma dokunan ve değer katan projeler oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Altınay, “Merkezine dijitalleşmeyi alan eğitim seminerleri ile de birçok katılımcının hayatına dokunarak toplumsal ve ekonomik gelişime katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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