Ekrem İmamoğlu’ndan iktidara ‘kayyum’ mesajı

İBB'ye 'kayyum' iddialarının gündeme gelmesi hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bunu yapmak istersin belki bir ahlakın o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz" ifadelerini kullandı.

Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayarak 1.7 milyon nüfusa hizmet edecek olan Dudullu – Bostancı metrosu açılışı yapıldı.

Açılışa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve birçok parti temsilcisi katıldı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Saygıdeğer Genel Başkanlarım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

*Millet İttifakı’nın, Altılı Masa’nın kıymetli temsilcileri; değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli vekillerimiz, önceki dönem belediye başkanlarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

*Hava soğuk, esintili ama biz en zor şartlarda iş üreten bir ekibiz. Bu zorlukları halkıyla paylaşan, onlarla birlikte göğüs geren bir ekibiz. Sizlerle bunu paylaşmanın gururunu taşıyorum, tekrar hoş geldiniz.

*Ağustos 2022’de başlattığımız 150 günde 150 projenin final açılışındayız. Gerçi biraz hızlı gitmişiz; 150’nci değil 190’ıncı projenin açılışını beraber yapıyoruz. Hepinizin huzurunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

*Sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın en büyük şehrini yöneten belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda olduğu bir sınav vardır.

*O sınavı geçmezlerse tüm dersleri verseler de sınıfta kalırlar. İBB’nin en önemli sınavı metro sınavıdır. Metro medeniyetin başat seviyesidir. Birçok önde gelen kent, İstanbul’u bu yarışta geride bıraktı.

*O nedenle göreve gelir gelmez metro yapmayı İstanbul için bir onur meselesi haline getirdik. Ne dünyadan ne Avrupa’dan bu konuda geri kalamazdık, o nedenle görevde kaldığımız sürenin yarısını metroya ayırdık.

*Hayata geçirdiğimiz metro 46,2 kilometreye ulaştı, daha fazlasının yapımına da devam ediliyor.

*Metro yapımında tüm başkanların emekleri vardır ama sıralamaya girmeyeceğim. Bazı başkanlarımızda kilometrelerden bahsedilirken, bazıları metreyle ölçülüyor. Biz nezaketi elden bırakmadan devam edeceğiz.

*Ne derler biliyor musunuz “Aman dikkat et, millet yerin altını görmez. Alt yapıya değil üst yapıya yatırım yap.”

*Biz ikisini de beraber yaptık hamdolsun. Bu 46 kilometrede emeği bulunan bizden önceki başkanlara, müteahhitlere, çalışanlara dolu dolu teşekkür ediyorum.

*Hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’de rakibe teşekkür etmek, rakibi tebrik etmek bu iktidar sayesinde tarih oldu. “Aman ona teşekkür etme, hepsini ben yaptım benden önce bir şey yoktu.” de zihniyetiyle karşı karşıyayız.

*AKP’li bir kardeşimizin ilçesinde yaptığımız bir açılışta, değerli kardeşim bize teşekkür etti diye başına gelmeyen iş kalmadı.

“HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ”

*Ben o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım. O nedenle sadece teşekkür etmeyeceğim, ağız dolusu teşekkür edeceğim. Devlet devamlılıkla ayaktadır, bugün birkaç yılı konuşanlar tarih içinde kum tanesi gibidir.

*Dediğim gibi istatistik bilimini severim ama detaylarına girip kalbini kırmayacağım. Bu istatistiki verileri açıklamaya belki gerek vardır ama onu başka usullerde yaparız.

*Çünkü derdim kimseye nispet yapmak, kendimizi öne çıkarmak değildir ve olamayacak. Çünkü bu cennet vatan hepimizin.

*Ben eminim ki tevazunun ön planda olduğu altılı masada oturan liderler de benimle aynı fikirdedir. Hizmetin partisi olmaz.

“MİLLETİMİZ BUNU SANA YAPTIRMAZ”

*Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul'un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir.

*Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.

“İSTANBUL İÇİN ADALET!”



*Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki sürecini hatırlasın. İşte benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkma tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar.

*Anladığınızı da düşünüyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir, onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunuzda haykırıyorum. İstanbul için adalet Türkiye için adalet diyorum.

AKŞENER: TUZAK KURULUYOR

Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli açıklamalar yaptı…

Akşener’in açıklamaları şöyle:

*Bugün bir açılış için buradayız, ama bu sıradan bir açılış değil. Şimdi biraz sinirlerini bozayım mı birilerinin? İşte bu açılışları yaptığı için belediye başkanımıza tuzak kuruluyor.

*Biz bunu helal oylarımızla değiştireceğiz, o yüzden korkuyorlar. Korkutmaya da devam edeceğiz, eğlenin azıcık.

İstanbul gibi bir şehri nasıl alırlar dendi, bir şey olmamışsa bir şey oldu dediler. Canan Başkanıma ve Buğra Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah ikinizden de razı olsun, o sandıklara o insanları koymasalar gerçekten bir şey olacakmış. Demek ki tedbirimizi almalıymışız, tedbir almayınca ne oluyormuş? O ağabeyler yere yapışıyormuş.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye ‘hak, hukuk, adalet’ sloganlarıyla çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

-Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse ve herkes adalet ne zaman gelecek diye bekliyorsa; adaleti sağlamak zorundayız. Aksi halde insanlığımızı kaybederiz.

*Adalet gibi önemli bir kavramın hakkını vermek zorundayız. Eğer bir kişi kendi beldesine hizmet ediyorsa o kişinin hakkını alacak güç o kişiyi başa getirendir, yani İstanbulludur.

*Görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz.

*Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar mert ve erkekçe söylüyorum.

*Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Geldikleri gibi gidecekler. Ama sadece gitmeyecekler, siyasetten emekli edeceğiz onları.

*Yetkiyi veren de İstanbulludur, yetkiyi alacak da İstanbulludur. Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bunu hep beraber yapacağız. Adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz.