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EKREM YEŞİLADA CUP devam ediyor

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   Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
EKREM YEŞİLADA CUP devam ediyor

 

8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile 10+ kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL

Niyazi Akçın – Mikhail Zonov                               10/12 7/5 7/3

8 YAŞ GRUP-2 - FİNAL

Doruk Vurur  - Ozan Dağlı                                     3/7 7/4 10/8

 

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

Mevsim Metbulut - Elisa Karabaşak 5/3

 

9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül                    4/1

 

10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN

Girne Umut Yerebakan - Sahil Ece Yerebakan 1/6 1/6

Melinay Yücetürk - Inna Viazova 1/6 0/6

Sahra Sevgi Sofu - Era Meta 6/2 1/6 11/9

Isabel Işılay Clackson - Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7

Alisa Sadıkoğlu - Evgenııa Pershenkova 5/7 6/2 8/10

İncilay Eren - Melin Akçın 4/6 2/6

Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/1 6/1


 

Beren Başaran - Serin Yeşilada 6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Servet Tel 2/6 1/6

Vera Gazi - Kayra Yüceer 2/6 0/6

Şengül Tilki - Enra Çakartaş 6/0 6/0

 

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN

Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ 6/3 4/6 10/4

Arel Şahin - Devin Bedevi 2/6 3/6

Cenk May - Çağ Refikoğlu 0/6 0/6

Doruk Tüzel - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0

Tan Ozkan - Tan Osman Türe 6/0 6/0

Asım Aras Astan - Enver Ada Gençel 7/6 6/2

Kaan Dönmez - Baran Başaran 6/0 6/0

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