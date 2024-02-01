Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) Başladı

EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan turnuvada, 9 yaş kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ TEK KIZLAR - ROUND ROBİN
Sayra Çevikçe - Tanem Kolozali 0/4
Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut 3/5
Tanem Kolozali - Talin Bayraktar 4/2
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9 YAŞ TEK ERKEKLER - ROUND ROBİN
Niyazi Akçın - Kerem Behlül 0/4
Arslan Jumayev - Doruk Vurur 0/4
Bora Ramiz - Niyazi Akçın 1/4
Doruk Vurur - Aliözkan Vural 4/1
Darıa Damırchı - Hasan Aren Çakartaş 0/4
Aliözkan Vural - Arslan Jumayev 1/4
Kutsal İyikal - Mikhail Zonov 1/4
Sarp Astan - Darıa Damırchı 4/5
Deran Özgöray - Mikhail Zonov 4/5
Sarp Astan - Hasan Aren Çakartaş 1/4
Deran Özgöray - Kutsal İyikal 4/0
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