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Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) Başladı

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) Başladı

EKREM YEŞİLADA CUP (Kategori-2) 8 yaş tekler, 9 yaş tek kızlar ve erkekler ile 10+ tek kızlar ve 10+ tek erkekler den oluşan turnuvada, 9 yaş kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

 

9 YAŞ TEK KIZLAR - ROUND ROBİN

Sayra Çevikçe - Tanem Kolozali                                        0/4

Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut                                  3/5

Tanem Kolozali - Talin Bayraktar                                      4/2

                                                                                                            .  

9 YAŞ TEK ERKEKLER - ROUND ROBİN

Niyazi Akçın - Kerem Behlül                                             0/4

Arslan Jumayev - Doruk Vurur                                         0/4

Bora Ramiz - Niyazi Akçın                                                 1/4

Doruk Vurur - Aliözkan Vural                                            4/1                                                     

Darıa Damırchı - Hasan Aren Çakartaş                             0/4  

Aliözkan Vural - Arslan Jumayev                                      1/4

Kutsal İyikal - Mikhail Zonov                                              1/4

Sarp Astan - Darıa Damırchı                                              4/5

Deran Özgöray - Mikhail Zonov                                         4/5

Sarp Astan - Hasan Aren Çakartaş                                   1/4

Deran Özgöray - Kutsal İyikal                                            4/0

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