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El Kaide lideri Zevahiri'den 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde videolu mesaj

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El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle bir video yayınladı.
El Kaide lideri Zevahiri'den 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde videolu mesaj

Konuşmasında "Kudüs Asla Yahudileştirilmeyecek" diyen Zevahiri, Suriye'deki Rus birliklerini hedef alan el Kaide saldırılarından da övgüyle bahsetti.

Cihatçı grupları takip eden SITE Intelligence Group isimli web sitesinin haberine göre, video cumartesi günü yayınlandı.

SITE, ABD ordusunun 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmesine de değinen el Kaide liderinin, 1 saati aşan konuşmasında Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden bahsetmedi.

Ancak Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde Rus birliklerini hedef alan 1 Ocak tarihli saldırıdan övgüyle bahsetti.

2020 yılının sonlarından itibaren Eymen el Zevahiri'nin hastalık nedeniyle öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Uzmanlara göre Zevahiri, yayınladığı video ile geçtiğimiz aylarda öldürüldüğüne dair ortaya atılan söylentilere de cevap vermiş oldu.

SITE Direktörü Rita Katz ise, "Yine de ölmüş olabilir. Ama bu durumda Ocak 2021 veya sonrasında bir tarihte olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

El Kaide son yıllarda kendini birçok noktada IŞİD'le rekabet içerisinde buldu.

IŞİD, 2014'te Irak ve Suriye'nin büyük kısmını ele geçirerek, bir "hilafet" ilan ederek öne çıkmıştı.

Ancak her ne kadar IŞİD'in ilan ettiği "halifeliğe" Irak ve Suriye'de ağır darbe vurulmuş olsa da örgüte mensup militanlar hala aktif olarak saldırılar düzenliyor.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeybatısındaki bir baskında, ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Mısırlı el Zevahiri de 2011 yılında Usame bin Ladin'in Pakistan'ın Abbottabad kentinde ABD Deniz Kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından el Kaide'nin liderliğini yürütüyor.

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