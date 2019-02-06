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Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi

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Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştiren teknisyen: İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur
Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı 57 yaşındaki elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, elektrik sayaçlarında 25 tasarruf sağlayan cihaz geliştirdi. Taşbaşı, “Aklımda birçok buluş var. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur" dedi.

Evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde artan elektrik faturalarını azaltmak için yüzde 25 tasarruf sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyleyen Taşbaşı, 'Akıllı kutu' adını verdiği 45. buluşu sayesinde artık faturaların yüzde 25 daha ucuz geleceğini belirtti.

Dadaş Mucit, böylelikle hem ülkenin hem de vatandaşın tasarruf etmiş olacağını söyledi. Taşbaşı cihazla ilgili şu detayları verdi:

"Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kullanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve işyerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için faturalar kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150 liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan ödediği para cebinde kalacak" diye konuştu.

‘AKLIMDA BİRÇOK BULUŞ VAR, FAKAT MADDİ VE MANEVİ DESTEĞE İHTİYACIM VAR'

Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları da hayata geçirmek istiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur" dedi.

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