Elon Musk: Önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticileri rakiplerini yok edecek

Musk, hükümetler nezdinden önlem alınmadığı takdirde Çinli firmaların küresel rakiplerini "yıkacağını" söyledi.

Bu açıklamalar ABD elektrikli araç pazarı liderinin, dünya çapında genişlemek için yarışan BYD gibi şirketler nedeniyle karşı karşıya olduğu baskının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Musk'un yorumları, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın hissedarları arasında olduğu BYD'nin daha ucuz modelleri ve daha çeşitli ürün yelpazesiyle, geçen çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmasının ardından geldi.

Şirketin dördüncü çeyrek performansını açıklamasının ardından analistlerle yaptığı görüşmede Musk, Çinli otomobil şirketlerinin "en rekabetçi" şirketler olduğunu ve "ne tür tarifeler veya ticari engellerin oluşturulduğuna bağlı olarak Çin dışında önemli bir başarı elde edeceklerini" söyledi.

Musk, "Son derece iyiler. Eğer herhangi bir ticaret engeli kurulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu neredeyse yok edecekler" dedi.

Musk'ın yorumları hakkında ne düşündükleri sorulduğunda Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü günlük basın toplantısında açıklamalardan haberi olmadığını ancak "adil, adaletli ve açık bir iş ortamının sürdürülmesini" savunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl, yüksek borçlanma maliyetlerinden etkilenen tüketicileri etkilemek için fiyatları düşüren Tesla'nın kar marjı daraldı ve bu da yatırımcılarını endişelendirdi.

Çarşamba günü Musk, Tesla'nın mevcut ürün gamıyla "doğal maliyet düşüşü sınırına" ulaştığı konusunda uyardı.

Reuters salı günü, Tesla'nın ucuz rakipleriyle rekabet edebilmek için 2025 ortalarında "Redwood" kod adlı daha ucuz, toplu pazara yönelik kompakt bir crossover üretmeye başlamayı planladığını yazmıştı.

Musk, Tesla'nın 2025 yılının ikinci yarısında Teksas fabrikasında yeni nesil elektrikli otomobil üretimine başlamayı planladığını doğruladı.