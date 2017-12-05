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Elon Musk: "Roadster'i uçan otomobile dönüştürebiliriz"

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Elon Musk: "Roadster'i uçan otomobile dönüştürebiliriz"
Tesla CEO’su Elon Musk, yeni tanıttığı, 0-100 km arasına 5 saniyede çıkabilen elektrikli spor otomobil Roadster’ın opsiyon paketleriyle uçan otomobile dönüştürülebileceğini açıkladı.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde 'dünyanın en hızlı seri üretilen otomobili' ilan ettiği ve 2008 yılında satışa sunduğu Roadster’ın yenilenmiş bir modelini tanıttı. Saatte 400 km hıza ulaşabilen yeni Roadster, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 1,9 saniyede ulaşabiliyor ve bu gücü sahip olduğu 3 elektrik motorundan alıyor. Roadster ayrıca tek sarjla 1000 km yol yapabiliyor.

Yeni model otomobilin yankıları henüz yeni başlamıştı ki Elon Musk tarafından konu ile ilgili sosyal medyadan bir bomba daha geldi. Attığı ilk tweet’te Musk, Roadster’ın tanıtılan özelliklerinin yalnızca standart modele ait olduğunu ve daha fazla performans sunan bir de opsiyon paketi sunacaklarını açıkladı. Musk, “Bunun standart model performansı olduğunu belirtmeliyim. Otomobili başka bir seviyeye taşıyacak, özel bir opsiyon paketi olacak” diye yazdı.

Musk daha sonra; kesin olarak yapılacağının sözünü veremese de Roadster’a ileride, kısıtlı bir uçabilme özelliği eklenmesi ihtimalinin olduğunu belirtti. “Gelecek nesil Roadster yükseltme paketinin, kısa mesafeli uçabilme özelliğine kesinlikle sahip olacağını söylemiyorum, fakat belki…” diye yazan Musk, bunun yapılabilmesinin “mümkün” olduğunu söyledi ve sadece bir güvenlik meselesinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Elbette Tesla’nın bu konuda önündeki en büyük engel yalnızca güvenlik olmayacak. Otonom araç testlerinde bile yüzlerce hukuksal sorun yaşanırken, uçan otomobillerde aynı durumla karşılaşmamak imkansız. Ancak konu Elon Musk olunca işler biraz değişmiyor değil. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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